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MSB paylaştı! İşte kara harekatından ilk görüntüler!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
MSB PAYLAŞTI! İŞTE KARA HAREKATINDAN İLK GÖRÜNTÜLER!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Kara harekatıyla ilgili ilk görüntülerin servis edildiği paylaşımda, ''Barış Pınarı Harekâtına katılan Kahraman Komandolarımız, ’ın Doğusunda ilerlemeye devam ediyor.'' ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Barış Pınarı Harekâtına katılan Kahraman Komandolarımız, 'ın Doğusunda ilerlemeye devam ediyor.'' ifadelerine yer verildi.

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İşte o paylaşım;

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