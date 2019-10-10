MSB paylaştı! İşte kara harekatından ilk görüntüler!
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Kara harekatıyla ilgili ilk görüntülerin servis edildiği paylaşımda, ''Barış Pınarı Harekâtına katılan Kahraman Komandolarımız, Fırat’ın Doğusunda ilerlemeye devam ediyor.'' ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Barış Pınarı Harekâtına katılan Kahraman Komandolarımız, Fırat'ın Doğusunda ilerlemeye devam ediyor.'' ifadelerine yer verildi.
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İşte o paylaşım;
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