MİT'ten flaş operasyon! FETÖ'nün "mahrem imamları" hücre evinde böyle yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasından sorumlu mahrem imamlar M.Ö. ve H.Y, saklandıkları "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalandı.Ankara İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından (MİT) FETÖ'nün mahrem yapısının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Çankaya'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasından sorumlu mahrem imamlar M.Ö ve H.Y. gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda, yüklü miktarda para, çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve sahte kimlikler ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında görevli şüphelilerin, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arandıkları öğrenildi.
Şüphelilerin, örgütün yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalar yaptıkları, örgüt içi itirafların önüne geçmek ve hala deşifre olmayan mensuplarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla hareket ettikleri kaydedildi.
Şüphelilerin, örgütün çözülmesini önlemek amacıyla cezaevinde bulunan FETÖ üyelerinin ailelerine, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ elebaşı Gülen'e ait yazılar ve videolar gönderdikleri tespit edildi.
kalan karakter 1000
Önce keçi sakal, sonra ülkücü bıyığı ile kamufle olmaya çalıştılar. Çevrenizde, daha önce hiç o çizgide olmadığı halde keçi sakal ya da ülkücü bıyığı bırakan varsa, dikkat !cevapla 10.10.2019 11:57
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Çavuşoğlu: YPG, DEAŞ'lıları elinde silah olarak tutuyor
- İstanbul deprem son dakika şiddeti kaç? 10 Ekim İstanbul'da bir deprem daha! Kandilli AFAD deprem listesi!
- YPG/PKK'nın ikmal için kullandığı yol kesildi
- Bakanlık açıkladı: Türk jetleri teröristleri böyle vurdu
- ABD ve Rusya, Türkiye’nin BMGK’de kınanmasını veto etti
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- Kandilli son depremler listesi: İstanbul'da deprem şiddeti kaç?
- CHP'li Canan Kaftancıoğlu şaşırtmadı!
- FETÖ militanı Emre Uslu PKK’nın sözcülüğüne soyundu!
- Yargı reformu paketinde önemli gelişme
- Annelere aylık 2400 TL destek müjdesi! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?
- İstanbul deprem son dakika şiddeti kaç? 10 Ekim İstanbul'da bir deprem daha! Kandilli AFAD deprem listesi!
- Türkiye Arnavutluk milli maç ne zaman? Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?
- iPhone 11 fiyatı belli oldu… iPhone 11 Türkiye satış fiyatı ne kadar? iPhone 11 ne zaman çıkacak?
- Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm canlı izle! – ATV
- Kandilli son depremler listesi: İstanbul'da deprem şiddeti kaç?
- İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek |Video
- Suriye Milli Ordusu'ndan sivillere güvence
- Gözler yargı paketinde… Genel af çıkacak mı? Af yasası son dakika ne zaman çıkacak? Ceza indirimi olacak mı?
- Türkiye’yi kınayan ülkeler hangileri? Barış Pınarı Harekatı dünyanın gündeminde…
- Son dakika: PKK/YPG'li teröristler Akçakale'de sivillere saldırdı! Ölü ve yaralılar var |Video
- Havan topu nedir? Havan topu (mermisi) menzili nedir?