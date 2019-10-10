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MİT'ten flaş operasyon! FETÖ'nün "mahrem imamları" hücre evinde böyle yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
MİT'TEN FLAŞ OPERASYON! BÖYLE YAKALANDILAR

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () emniyet mahrem yapılanmasından sorumlu mahrem imamlar M.Ö. ve H.Y, saklandıkları "" olarak adlandırılan hücre evinde yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından () 'nün mahrem yapısının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Çankaya'da "" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasından sorumlu mahrem imamlar M.Ö ve H.Y. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, yüklü miktarda para, çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve sahte kimlikler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında görevli şüphelilerin, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arandıkları öğrenildi.

Şüphelilerin, örgütün yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalar yaptıkları, örgüt içi itirafların önüne geçmek ve hala deşifre olmayan mensuplarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla hareket ettikleri kaydedildi.

Şüphelilerin, örgütün çözülmesini önlemek amacıyla cezaevinde bulunan FETÖ üyelerinin ailelerine, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ elebaşı Gülen'e ait yazılar ve videolar gönderdikleri tespit edildi.

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Uzman. Uzman.

Önce keçi sakal, sonra ülkücü bıyığı ile kamufle olmaya çalıştılar. Çevrenizde, daha önce hiç o çizgide olmadığı halde keçi sakal ya da ülkücü bıyığı bırakan varsa, dikkat !

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 10.10.2019 11:57
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