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Son depremler... Ankara'da korkutan deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.10.2019
ANKARA'DA KORKUTAN DEPREM

Kandilli Rasathanesi 'nın Gölbaşı ilçesinde saat 01:27'de 3.1 büyüklüğünde bir  meydana geldiğini duyurdu. Kandilli depremin yerin 4.9 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

'nın Gölbaşı ilçesinde saat 01:27'de 3.1 büyüklüğünde meydana geldi.

'nın Gölbaşı ilçesinde saat 01:27'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli depremin yerin 4.9 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

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