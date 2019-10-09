Son dakika: Kamışlı'dan Nusaybin'e 6 roket atıldı
Son dakika haberi... Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.
Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Fırat'ın doğusunda terör unsurlarına yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Nusaybin ilçesine roketle saldırıda bulundu. Teröristlerin attığı 6 roket, Dicle ve Yeşilkent mahallelerindeki boş araziye düştü. Sınır hattındaki güvenlik güçleri, teröristlerin roketli saldırılarının ardından top atışıyla karşılık verdi. Bölgede zaman zaman silah ve patlama seslerinin geldiği bildirildi.
SINIRA YAKIN EVLER BOŞALTILDI
Nusaybin ilçesindeki Suriye sınırındaki evler boşaltılmaya başlandı. Sınır hattında oturan aileler güvenlik nedeniyle evlerini boşaltarak, yakınlarının yanlarına taşındı.
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