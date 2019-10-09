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Son dakika: Kamışlı'dan Nusaybin'e 6 roket atıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
KAMIŞLI'DAN NUSAYBİN'E 6 ROKET ATILDI

Son dakika haberi... 'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan /'lı teröristlerce atılan 6 roket, ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.

'nin Kamışlı kentindeki 'li teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Fırat'ın doğusunda terör unsurlarına yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ilçesine roketle saldırıda bulundu. Teröristlerin attığı 6 roket, Dicle ve Yeşilkent mahallelerindeki boş araziye düştü. Sınır hattındaki güvenlik güçleri, teröristlerin roketli saldırılarının ardından top atışıyla karşılık verdi. Bölgede zaman zaman silah ve patlama seslerinin geldiği bildirildi.



SINIRA YAKIN EVLER BOŞALTILDI
Nusaybin ilçesindeki Suriye sınırındaki evler boşaltılmaya başlandı. Sınır hattında oturan aileler güvenlik nedeniyle evlerini boşaltarak, yakınlarının yanlarına taşındı.

Son dakika: Kamışlı'dan Nusaybin'e 6 roket atıldı |Video SON DAKİKA: KAMIŞLI'DAN NUSAYBİN'E 6 ROKET ATILDI |VİDEO
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