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HDP'li vekil Sibel Yiğitalp'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na: Ataların mezarda ters dönüyordur

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
HDP'Lİ VEKİL SİBEL YİĞİTALP'TEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA: ATALARIN MEZARDA TERS DÖNÜYORDUR

31 Mart seçimleri öncesinde birlikte çalışan ve ittifakında çatlağı yaşandı. CHP Genel Başkanı ’nun operasyona destek vermesi sonrası HDP’li vekilden yanıt gecikmedi.

Türkiye Fırat'ın doğusunda terör örgütü /'ya yönelik 'na başladı. Kahraman Mehmetçik, terör örgütü YPG hedeflerini hem karadan hem de havadan bombardımana tuttu.

HDP'Lİ VEKİLDEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından siyasilerden operasyona destek açıklamaları geldi. Fakat en ilginci ise Genel Başkanı 'nun destek mesajı oldu. 'Bizim ne işimiz var 'de" diyerek milli politikada buluşamayan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan #BarışPınarıHarekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için… Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin." diye yazdı.



"ATALARIN MEZARDA TERS DÖNÜYORDUR"

Kılıçdaroğlu'nun destek mesajına 25. Ve 26. Dönem Diyarbakır Milletvekili yanıt verdi. HDP'li vekil, "Ataların mezarda ters dönüyordur." diye yazarak tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu bu tweet karşısında sessiz kaldı.

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Antepli Antepli

Açikla hain bilmediğimiz neyi biliyorsun? Kimmiş kılıçdaroğlu nun atalari? Sen kimsin bide senin atalarin kim mecliste tc nin milletvekilisin yemin ettin, nerenden ettin yemini?

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evet1
hayır0
cevapla 09.10.2019 22:18
Hamdi Hamdi

PKK terör örgütünün paravan siyasilerine keşke bu kadar yüz vermeseydin Kemal. Şimdi ceremesini çekiyorsun, sana laf sokuyorlar.

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evet1
hayır0
cevapla 09.10.2019 21:07
erkan dalkilic erkan dalkilic

bu köpeklerin atasimi olur alcak serefsiz namussuzlar

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evet1
hayır0
cevapla 09.10.2019 20:24
Miroğlu Miroğlu

Ümidimiz odurki, bunlarin pesinden gidenler yanlisdan dönsünler.

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evet1
hayır0
cevapla 09.10.2019 19:55
seref kalin seref kalin

Her ikiside ayni pislik yahudinin kopegi..

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evet1
hayır0
cevapla 09.10.2019 19:39
Haberin tüm yorumlarını okuyun (7 yorum)

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