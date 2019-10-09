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Milli Savunma Bakanı Akar harekat merkezinde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
HAREKAT MERKEZİNDEN YENİ GÖRÜNTÜLER!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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