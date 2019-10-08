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Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada Yargıtay'dan flaş talep

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
HALİSDEMİR'İN ŞEHİT EDİLMESİNE İLİŞKİN DAVADA FLAŞ TALEP

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığınca, Astsubay 'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarının onanması istendi. Ömer Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 18 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilirken, 13'ünün cezası "fiilden sonraki davranışları" dikkate alınarak müebbet hapse çevrilmişti. Davayla ilgili son sözü Yargıtay 16. Ceza Dairesi söyleyecek.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general 'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay 'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen mahkumiyet kararları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince yapılan inceleme sonucu hukuka uygun bulunmuştu.

Bu karara yapılan itiraz üzerine dosya, Cumhuriyet Başsavcılığına geldi. Başsavcılık tarafından hazırlanan tebliğname, davanın temyiz incelemesini yapacak Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.

Başsavcılığın tebliğnamesinde, sanıklar hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kasten adam öldürme" suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine ilişkin temyiz itirazları incelendi.

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir kimdir? Ömer Halisdemir nasıl şehit oldu, hayat hikayesi nasıl? 15 TEMMUZ KAHRAMANI ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR? ÖMER HALİSDEMİR NASIL ŞEHİT OLDU, HAYAT HİKAYESİ NASIL?

ÖKK personeli sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararlarının, hukuka uygun, yasal ve yeterli olduğu vurgulanan tebliğnamede, kararların onanması istendi.

Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 18 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilirken, 13'ünün cezası "fiilden sonraki davranışları" dikkate alınarak müebbet hapse çevrilmişti.

Davayla ilgili son sözü Yargıtay 16. Ceza Dairesi söyleyecek.

Şehadete yürüyen adam: Ömer Halisdemir! | Video ŞEHADETE YÜRÜYEN ADAM: ÖMER HALİSDEMİR! | VİDEO

DAVANIN GEÇMİŞİ

ÖKK'yı ele geçirmek isteyen darbeci tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin dava, 19 Nisan 2018'de karara bağlandı.

Sanıklar Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükçü, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, İsmail Çınar, Mihrali Atmaca, Fatih Şahin, Ahmet Kara, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz ve Mehmet Bilge, Halisdemir'e yönelik "kasten adam öldürme" suçundan birer kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan Şahin, Kara, Aksoy, Oğuz ve Bilge'ye ayrıca, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da birer kez daha "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası verildi.

Mahkeme, aynı suçu işledikleri tespit edilen sanıklar Demirci, Güreli, Solmaz, Güleç, Yörük, Almaz, Kütükçü, Aslanbay, Engin, Çelik, Topbaş, Çınar ve Atmaca hakkında takdir indirimi uygulayarak bu isimleri birer kez "müebbet" hapis cezasına mahkum etti.

Portre - Şehit Ömer Halisdemir (Doğum günü) PORTRE - ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR (DOĞUM GÜNÜ)
Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi: 18 sanık hakkında karar verildi ÖMER HALİSDEMİR'İN ŞEHİT EDİLMESİ: 18 SANIK HAKKINDA KARAR VERİLDİ

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cemil inanch cemil inanch

Halis Türklerimiz pek azaldı. =enazından GöNüLDE= . Kıymetlerini bilelim Kolay yetişmiyor. Kolay kaybediliyorlar Rahmrtliler ne yazık ki ..

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 08.10.2019 12:06
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