Milli Savunma Bakanlığı: Şanlı ordumuz harekat için hazırdır
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır.'' ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır.'' ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım;
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Tayfun Türk
Almanyadan yazıyorum, Allah bizim Askerimizi korusun. Keşke bende bir Asker yada Polis bu Hayata devletinde olabilseydim.cevapla 08.10.2019 22:00
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