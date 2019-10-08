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Milli Savunma Bakanlığı: Şanlı ordumuz harekat için hazırdır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN ''HAZIRIZ'' MESAJI!

yapılan açıklamada, ''Gücünü asil milletimizden alan , /- YPG-SDG ve gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Harekâtı için hazırdır.'' ifadelerine yer verildi.

yapılan açıklamada, ''Gücünü asil milletimizden alan , /- YPG-SDG ve gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Harekâtı için hazırdır.'' ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım;

Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri az önce yayınladı! 'Engel tanımaz aşarız' |Video MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GÖRÜNTÜLERİ AZ ÖNCE YAYINLADI! 'ENGEL TANIMAZ AŞARIZ' |VİDEO

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Tayfun T&#252;rk Tayfun Türk

Almanyadan yazıyorum, Allah bizim Askerimizi korusun. Keşke bende bir Asker yada Polis bu Hayata devletinde olabilseydim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.10.2019 22:00
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