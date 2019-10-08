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Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi yerde yatarken gösteren görüntüleri şüpheli avukatı sızdırmış

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019
ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ'Yİ YERDE YATARKEN GÖSTEREN GÖRÜNTÜLERİ ŞÜPHELİ AVUKATI SIZDIRMIŞ

Hain bir saldırı sonucu vefat eden Emniyet Müdürü ’nin vurulma anından bir süresi sonrasına ait Altuğ Verdi’yi yerde yatarken gösteren görüntüleri servis eden kişi şüpheli avukatı çıktı.

Emniyet Müdürü 'nin vurulma anından bir süresi sonrasına ait Altuğ Verdi'yi yerde yatarken gösteren görüntüleri servis eden kişi şüpheli avukatı çıktı.

Trabzon Barosu'na kayırlı olarak çalışan Şentürk'ün iki kardeşinin 'den işlem gördüğü anlaşıldı.

Şentürk'ün FETÖ/'ye müzahir şahısları 2016 yılında ziyaret ettiği belirlendi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit ettikten sonra böyle yakalanmış RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ’Yİ ŞEHİT ETTİKTEN SONRA BÖYLE YAKALANMIŞ

Erkek kardeşi 'ün Örgütün kriptolu haberleşme uygulaması kullanıcısı olduğu, savcı olarak görevli iken 667 sayılı ile meslekten ihraç edildiği, FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir dernekte üyeliğinin bulunduğu, PDY/FETÖ kapsamında *aranma* kaydının bulunduğu saptandı.

Adem K. isimli şahsın ifadesinde " Mehmet Şentürk isimli şahıs makamıma geldiğinde kardeşi İsmail Hakkı Şentürk'ün FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılı olduğunu anlattı." şeklinde adının geçtiği belirlendi.

Diğer erkek kardeşi İbrahim Şentürk'ün ise Uzman Tabib olarak görevli iken 672 sayılı KHK ile meslekten ihraç edildiği saptandı. İbrahim Şentürk hakkında da ifade bulunduğu belirlendi.

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