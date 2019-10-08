Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi yerde yatarken gösteren görüntüleri şüpheli avukatı sızdırmış
Hain bir saldırı sonucu vefat eden Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin vurulma anından bir süresi sonrasına ait Altuğ Verdi’yi yerde yatarken gösteren görüntüleri servis eden kişi şüpheli avukatı Mehmet Şentürk çıktı.
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin vurulma anından bir süresi sonrasına ait Altuğ Verdi'yi yerde yatarken gösteren görüntüleri servis eden kişi şüpheli avukatı Mehmet Şentürk çıktı.
Trabzon Barosu'na kayırlı olarak çalışan Şentürk'ün iki kardeşinin FETÖ'den işlem gördüğü anlaşıldı.
Şentürk'ün FETÖ/PDY'ye müzahir şahısları 2016 yılında ziyaret ettiği belirlendi.
Erkek kardeşi İsmail Hakkı Şentürk'ün Örgütün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock kullanıcısı olduğu, savcı olarak görevli iken 667 sayılı KHK ile meslekten ihraç edildiği, FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir dernekte üyeliğinin bulunduğu, PDY/FETÖ kapsamında *aranma* kaydının bulunduğu saptandı.
Adem K. isimli şahsın ifadesinde " Mehmet Şentürk isimli şahıs makamıma geldiğinde kardeşi İsmail Hakkı Şentürk'ün FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılı olduğunu anlattı." şeklinde adının geçtiği belirlendi.
Diğer erkek kardeşi İbrahim Şentürk'ün ise Uzman Tabib olarak görevli iken 672 sayılı KHK ile meslekten ihraç edildiği saptandı. İbrahim Şentürk hakkında da ifade bulunduğu belirlendi.
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