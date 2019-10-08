Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari kırsalında hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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