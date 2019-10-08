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Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SIRBİSTAN'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Başkan , 'da düzenlenen temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan,"Bugün temelini attığımız köprüyü bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz." dedi.

Başkan , 'ın Sremska Raça köyünde düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Balkanların barış projesini hayata geçirmek için yoğun çaba harcadık.

Bugün temelini attığımız köprüyü bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz.

Projenin en kısa zamanda hayata geçirilmesi konusunda Taşyapı'dan beklentimiz büyüktür.

Kültürel mirasımız ortak zenginliğimizdir. Bu topraklardaki her eser dayanışma ve iş birliğimizin abideleridir.

Bugün ayrıca Yeni Pazar yolunun temel atma töreninin gerçekleştireceğiz.

Sancak bölgesinin diğer bölgelere ulaşımını artıracak projelere destek verenlere teşekkür ediyorum.

Yatırımlarımızın tüm bölge halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Türkiye Sırbistan'ın genelindeki yatırımlarını artırmaya devam edecektir.

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