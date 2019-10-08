NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor!
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Genel Sekreter, Türkiye ziyaretinden önce 9 Ekim'de İtalya, 10 Ekim'de de Yunanistan'a gidecek.
NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, resmi görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gidecek.
Stoltenberg, İstanbul'da gerçekleştireceği üst düzey görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyecek.
Genel Sekreter, Türkiye ziyaretinden önce 9 Ekim'de İtalya, 10 Ekim'de de Yunanistan'a gidecek.
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Misal: Bir Kalenin dibinde Yılanlar yuva yapınca Kaledekiler: "Biz bu Yılanları ve Yuvalarına Benzin döküp yakalım." demişler ve işe koyulmuşlar. Yılanların sahibinin etekleri tutuşur yanmaya başlar. Kaleyi tehdit etmek için yola çıkar. Yılanların sahibi bilmezki Kaledekiler ona kalenin kapısını açmayacaklardır.cevapla 08.10.2019 18:51
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