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NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
NATO GENEL SEKRETERİ TÜRKİYE'YE GELİYOR!

, 11 Ekim'de 'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Genel Sekreter, Türkiye ziyaretinden önce 9 Ekim'de İtalya, 10 Ekim'de de Yunanistan'a gidecek.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, resmi görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gidecek.

Stoltenberg, İstanbul'da gerçekleştireceği üst düzey görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Genel Sekreter, ziyaretinden önce 9 Ekim'de İtalya, 10 Ekim'de de Yunanistan'a gidecek.

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Derebeyli Derebeyli

Misal: Bir Kalenin dibinde Yılanlar yuva yapınca Kaledekiler: "Biz bu Yılanları ve Yuvalarına Benzin döküp yakalım." demişler ve işe koyulmuşlar. Yılanların sahibinin etekleri tutuşur yanmaya başlar. Kaleyi tehdit etmek için yola çıkar. Yılanların sahibi bilmezki Kaledekiler ona kalenin kapısını açmayacaklardır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 08.10.2019 18:51
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