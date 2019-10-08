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Başkan Erdoğan'dan önemli kabul

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ KABUL

Başkan , Başkanı , Başkanı , Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujivic ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic'i kabul etti.

Başkan , Başkanı , Başkanı , Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujivic ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic'i kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İletişim Başkanı da yer aldı.

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