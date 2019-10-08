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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit ettikten sonra böyle yakalanmış

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
EMNİYET MÜDÜRÜNÜ ŞEHİT ETMİŞTİ!! BÖYLE YAKALANMIŞ

Emniyet Müdürü ’nin 11 Aralık 2018 tarihinde makamında polis memuru tarafından şehit edilmesinin hemen ardından yaşanan sıcak anlarla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

'nde 27 Eylül 2019 tarihinde yargılanmasına başlanan sanık polis memuru 'nun Müdürü 'yi makamında şehit etmesinin ardından koridorda görevli polisler tarafından etkisiz hale getirilmesi ve yakalanması Emniyet Müdürlüğünün güvenlik kameralarına yansıdı.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit ettikten sonra böyle yakalanmış RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ’Yİ ŞEHİT ETTİKTEN SONRA BÖYLE YAKALANMIŞ

CEP TELEFONU DİKKAT ÇEKİYOR

'nun elindeki cep telefonu dikkat çekiyor. Sarıcaoğlu'nun cep telefonundan o anlarda canlı yayın yaptığı belirlenmişti.

YERDEKİ GÖRÜNTÜLERİ BULUNUYOR

Görüntülerde Sarıcaoğlu'nun bayan bir polis memuru tarafından ensesinden tutularak gözaltına alınması ve yerdeki görüntüleri bulunuyor.

DURUŞMA DOSYASINA GİRDİ

Güvenlik kameralarının yanı sıra Emniyet Foto Film Şubesi polisleri tarafından çekilen sıcak görüntüler de duruşma dosyasına girerken, bu görüntülerde polis memuru Sarıcaoğlu'nun ters kelepçe takılmış şekilde yerdeki görüntüleri dikkat çekiyor.

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Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Vatandaş Vatandaş

İyide niye silahlı giriyorki yanına heryerde silah toplanıyor niye niye yani kural kural hata hata.

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cevapla 08.10.2019 14:35
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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