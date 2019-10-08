Yeşim Salkım'ın Mehmetçik'e "Klavye delikanlısı" ifadeleri sosyal medyayı ayaklandırdı
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınırlarımızı terör tehlikesinden korumak yapacağı terör operasyonunu ‘Savaşa Hayır’ diyerek protesto edenler arasına Yeşim Salkım da katıldı. Yeşim Salkım’ın Twitter’da bir Mehmetçik ile tartışması sosyal medyayı salladı.
Yeşim Salkım da Türkiye'nin Suriye'de yapacağı terör operasyonuna 'Savaşa Hayır' diyerek karşı çıktı. Twitter hesabından "Bıkmadınız usanmadınız yıkmaktan sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim #SavaşaHayır" mesajını yayınladı.
Salkım'ın bu paylaşımı sonrası bölgeden yeni gelen bir Mehmetçik kendisine cevap verdi. Yeşim Salkım ve Mehmetçik'in tartışması sosyal medyayı salladı.
İSTEDİĞİNİ BULAMAYINCA MEHMETÇİK'İ ENGELLEDİ
Mehmetçik'in "Savaşa hayır diyorsun da gidip gördün mü orada neler oluyor? Yüzlerce insana zulmedip çoluk, çocuk demeden katleden teröristlerle dolu..Burada bol keseden atmak kolay tabii!" şeklindeki karşılığına Salkım, "Sen gittin herhalde. Ben teröristlere değil savaşa hayır dedim" diyerek cevap verdi.
Mehmetçik'in "Evet gittim, oradaki insanların halini gördüm. Sen evinde rahat uyurken ben oradan daha yeni geldim" tweeti üzerine Yeşim Salkım "Hadi lan oradan klavye delikanlısı" diyerek kendisini engelledi.
Yeşim Salkım'ın engellemesi üzerine bölgeden gelen askerin fotoğrafı paylaşıldı.
"BEN ASLINDA AMERİKA'YA DEDİM"
Twitter'da gündeme oturan Yeşim Salkım mesajının yanlış anlaşıldığını aslında Amerika'ya sitem ettiğini dile getirdi. Yeşim Salkım tepkiler sonrasında "Benim Amerika için yazdığım twit alıp evirip çevirip bana saldıranlarla mahkemede görüşeceğiz" şeklinde bir tweet daha attı.
Yeşim Salkım'ın tepkiler sonrası "Amerika için yazdım" sözleri Twitter'da ti'ye alındı.
kalan karakter 1000
Bunlar ne sanatçısı çöplük yosmalarıcevapla 08.10.2019 19:26
Türkiye'nin yapacağı operasyonun arefesinde skandal bir tivit atıyor, sonra da benim lafım amerikaya idi diyor. Mahkemeye vereceğin insanlar da "lafımız yeşim hanıma değil, amerikaya idi" diye kendilerini savunsunlar bari. Ayrıca "Ben teröristlere değil savaşa hayır dedim." diyor ya. Terörste neden hayır demiyorsun? Terörist sevici misin?cevapla 08.10.2019 16:40
inşallah mehmetçikler gereğini yapar. bu kadar rezillik olmaz. hükümet de bu işe el atmalı.yarın cephede savaşanları yanlız bırakmıyalım.ülkede hain,şerefsiz,soytarı, soros çocukları çok. bir ara bunları da iyi etsek bari.cevapla 08.10.2019 16:24
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- YPG/PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı
- En işlek noktalardan! İstanbul'da büyük tehlike
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama
- Trump'a 'Türkiye' baskısı! Ortak özellikleri FETÖ yakınlığı
- Emine Bulut'un katil zanlısı hakim karşısında
- Savaş uçakları için her an harekete geçme alarmı
- Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 44'ü tamamlandı
- TEMA'nın Koç Holding'in ağaç talanına neden sessiz olduğu ortaya çıktı!
- YPG'li teröristleri korku sardı!
- CHP'li belediye değerlerimizle alay ediyor
- Son dakika: Dünya Bankası'ndan Türkiye için önemli açıklama
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 500’e düştü
- YPG'li teröristleri korku sardı! Beton bloklarla tünel inşa ediyorlar
- Avustralya'nın ünlü Bourke Caddesi'nde sigara yasaklandı
- Erdoğan-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay!
- İran ordusundan dikkat çeken hamle! Türkiye-Irak sınırında...
- Son dakika: İstanbul'da saldırı yapacaklardı! PKK’lılar yakalandı
- "Ankara'nın YPG'nin silahlandırılmasına tepkisini Kürt karşıtlığı olarak yorumlamak bilgisizliktir"
- Son dakika: Kütahya'da 3,4 büyüklüğünde deprem
- 1000 TL’ye kadar promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- Sigaraya zam geldi mi? 8 Ekim güncel sigara fiyatları… En ucuz sigara ne kadar?
- Instagram takip kısmı neden gözükmüyor? Instagram hareketler kısmı neden yok?