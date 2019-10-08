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Yeşim Salkım'ın Mehmetçik'e "Klavye delikanlısı" ifadeleri sosyal medyayı ayaklandırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
YEŞİM SALKIM TWİTTER'DA MEHMETÇİK'LE TARTIŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınırlarımızı terör tehlikesinden korumak yapacağı terör operasyonunu ‘Savaşa Hayır’ diyerek protesto edenler arasına da katıldı. Yeşim Salkım’ın Twitter’da bir Mehmetçik ile tartışması sosyal medyayı salladı.

da Türkiye'nin Suriye'de yapacağı terör operasyonuna 'Savaşa Hayır' diyerek karşı çıktı. Twitter hesabından "Bıkmadınız usanmadınız yıkmaktan sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim #SavaşaHayır" mesajını yayınladı.

Salkım'ın bu paylaşımı sonrası bölgeden yeni gelen bir Mehmetçik kendisine cevap verdi. Yeşim Salkım ve Mehmetçik'in tartışması sosyal medyayı salladı.

İSTEDİĞİNİ BULAMAYINCA MEHMETÇİK'İ ENGELLEDİ

Mehmetçik'in "Savaşa hayır diyorsun da gidip gördün mü orada neler oluyor? Yüzlerce insana zulmedip çoluk, çocuk demeden katleden teröristlerle dolu..Burada bol keseden atmak kolay tabii!" şeklindeki karşılığına Salkım, "Sen gittin herhalde. Ben teröristlere değil savaşa hayır dedim" diyerek cevap verdi.

Mehmetçik'in "Evet gittim, oradaki insanların halini gördüm. Sen evinde rahat uyurken ben oradan daha yeni geldim" tweeti üzerine Yeşim Salkım "Hadi lan oradan klavye delikanlısı" diyerek kendisini engelledi.

Yeşim Salkım'ın engellemesi üzerine bölgeden gelen askerin fotoğrafı paylaşıldı.

"BEN ASLINDA AMERİKA'YA DEDİM"

Twitter'da gündeme oturan Yeşim Salkım mesajının yanlış anlaşıldığını aslında Amerika'ya sitem ettiğini dile getirdi. Yeşim Salkım tepkiler sonrasında "Benim Amerika için yazdığım twit alıp evirip çevirip bana saldıranlarla mahkemede görüşeceğiz" şeklinde bir tweet daha attı.

Yeşim Salkım'ın tepkiler sonrası "Amerika için yazdım" sözleri Twitter'da ti'ye alındı.

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Bozkurt Bozkurt

Bunlar ne sanatçısı çöplük yosmaları

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 08.10.2019 19:26
Emrah Emrah

Ah ülkem ah be asenalar var

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 08.10.2019 18:59
Vatandaş Vatandaş

kıvrım kıvrım salkım KIVIRMA

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 08.10.2019 18:19
Hamdi Hamdi

Türkiye'nin yapacağı operasyonun arefesinde skandal bir tivit atıyor, sonra da benim lafım amerikaya idi diyor. Mahkemeye vereceğin insanlar da "lafımız yeşim hanıma değil, amerikaya idi" diye kendilerini savunsunlar bari. Ayrıca "Ben teröristlere değil savaşa hayır dedim." diyor ya. Terörste neden hayır demiyorsun? Terörist sevici misin?

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 08.10.2019 16:40
hursit dilaver hursit dilaver

inşallah mehmetçikler gereğini yapar. bu kadar rezillik olmaz. hükümet de bu işe el atmalı.yarın cephede savaşanları yanlız bırakmıyalım.ülkede hain,şerefsiz,soytarı, soros çocukları çok. bir ara bunları da iyi etsek bari.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 08.10.2019 16:24
Haberin tüm yorumlarını okuyun (11 yorum)

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