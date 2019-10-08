ABD'nin sattığı terör örgütü YPG korkudan bakın ne yaptı
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı öncesinde terör örgütü YPG/PKK'da korku ve panik giderek artıyor. ABD'nin sattığı terör örgütünün sözde komutanı Şahin Cilo, Fırat'ın doğusuna askeri operasyon hazırlıklarını tamamlayan Türkiye'ye karşı savaşmak için Beşşar Esad ile ortaklık yapmayı düşündüklerini belirtti. Ayrıca sınırın sıfır noktasındaki örgüt mensuplarının evlerin damlarını ve ağaçlık alanları brandalarla kapattıkları görüldü.Terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin sözde komutanı Mazlum Abdi adını da kullanan Şahin Cilo, Fırat'ın doğusuna askeri operasyon hazırlıklarını tamamlayan Türkiye'ye karşı savaşmak için Beşşar Esad ile ortaklık yapmayı düşündüklerini belirtti.
YPG/PKK, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını tamamlaması ve ABD güçlerinin de sınır hattından çekilmeye başlaması üzerine, Esad rejimi ile yakınlaşmaya ve iş birliği arayışına yöneldi.
YPG/PKK'ya ait olduğu bilinen web sitelerine göre, Şahin Cilo isimli terörist, Türkiye'ye karşı savaşmak için Beşşar Esad ile ortaklık kurmayı düşündüklerini söyledi.
GEÇEN SENE DE ESAD İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ
Terör örgütü böylece rejimin resmi kalkanını kullanarak Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna geçmesini engellemeyi ve işgalini sürdürmeyi planlıyor.
YPG/PKK, geçen yıl da Türkiye'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sırasında rejimle Afrin'e girmesi için görüşmeler yapmıştı ancak sonuç alamamıştı.
TERÖR ÖRGÜTÜNDE BÜYÜK PANİK
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn'daki hazırlıkları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.
Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek olası bir harekat öncesi, ABD'nin Suriye'de terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK'da panik hakim olduğu gözlendi.
Sınırın sıfır noktasında bulunan Ceylanpınar ilçesindeki sınır hattından görülebilen örgüt mensuplarının çalışmaları, AA ekiplerince görüntülendi.
Sınır hattında bulunan bazı evlerin damlarını ve camlarını brandalarla kapatan teröristlerin, ağaçlık alanların çevresini de branda ve bez parçalarıyla kapatarak mevzi hazırladığı görüldü.
kalan karakter 1000
kim bilir ne tuzaklar kurdular çok büyük bir tuzağın içine çekiliyor gibiyiz Mevlam yardımcımız olsuncevapla 08.10.2019 15:08
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