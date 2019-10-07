Son dakika: Çobanbey'de pazar yerine bombalı saldırı

Çobanbey’de pazar yerine bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bir motosiklet ya da kamyonetin altına yerleştirildiği tespit edilen bomba infilak etti. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çobanbey'de bombalı saldırı gerçekleşti. Bir motosiklet ya da kamyonetin altına yerleştirildiği tespit edilen bomba infilak etti. Saldırıda resmi olmayan bilgilere göre 8 kişinin yaralandığı bildirildi.



Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da kalleş saldırıyı terör örgütü YPG'nin gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.