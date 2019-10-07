08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Çobanbey'de pazar yerine bombalı saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
SON DAKİKA: ÇOBANBEY'DE PAZAR YERİNE BOMBALI SALDIRI

’de pazar yerine gerçekleştirildi. Bir motosiklet ya da kamyonetin altına yerleştirildiği tespit edilen bomba infilak etti. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

'de gerçekleşti. Bir motosiklet ya da kamyonetin altına yerleştirildiği tespit edilen bomba infilak etti. Saldırıda resmi olmayan bilgilere göre 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da kalleş saldırıyı terör örgütü YPG'nin gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

Son dakika: Çobanbey'de pazar yerine bombalı saldırı! Saldırı anı kamerada | Video izle SON DAKİKA: ÇOBANBEY'DE PAZAR YERİNE BOMBALI SALDIRI! SALDIRI ANI KAMERADA | VİDEO İZLE

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Mehmet Mehmet

Telrıfat temizlenmeli.bu soysuzlar gebermeli.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 07.10.2019 20:18
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN