Çobanbey nerede? Yaşanan son dakika gelişmesine göre, Çobanbey’de bombalı saldırı gerçekleşti. Bir motosiklet ya da kamyonetin altına yerleştirildiği tahmin edilen bomba infilak etti. Peki, Çobanbey haritadaki yeri nedir? Çobanbey nerede? Çobanbey Sınır Kapısı’nda Eylül ayında düzenlenen saldırıda 12 sivil hayatını kaybetmişti.

Çobanbey nerede? Çobanbey haritadaki yeri nedir? Çobanbey'de yaşanan son dakika gelişmesinin ardından Çobanbey nerede sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Çobanbey haritadaki yeri sorgulanıyor. Çobanbey Sınır Kapısı, Türkiye ve Suriye arasında bulunan bir sınır kapısıdır. Çobanbey sınır kapısına Eylül ayında düzenlenen saldırının ardından yeni bir saldırı daha gerçekleşti!

ÇOBANBEY NEREDE?

Çobanbey Sınırı Kapısı Kilis'in Elbeyli ilçesindedir.

İşte Çobanbey haritadaki yeri!

PAZAR YERİNDE PATLADI

Çobanbey'de pazar yerine bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bir motosiklet ya da kamyonetin altına yerleştirildiği tespit edilen bomba infilak etti. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

YPG/PKK'YI KORKU SARDI!

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, sınır hattında kazılan tünellere döşenmek üzere beton bloklar taşıyor.

Suriye'de ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Haseki kentine bağlı Ras'ül Ayn ilçesinde sınır hattında kazılan tünellere döşenmek üzere beton bloklar sevk ediyor.

Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda olası askeri operasyonuna karşı panikleyen terör örgütünün beton blok taşıma çalışmaları, Ras'ül Ayn karşısında bulunan Ceylanpınar ilçesinden görüldü.

Öte yandan, gün içerisinde zaman zaman Ras'ül Ayn üzerinde ABD helikopterinin devriye attığı gözlendi.

Hareketliliğin yaşandığı sınır hattında TSK'ya ait zırhlı araçlar yoğun devriye faaliyetini sürdürüyor.