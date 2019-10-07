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Fransa'dan Türkiye'ye skandal çağrı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
FRANSA'DAN TÜRKİYE'YE SKANDAL ÇAĞRI

, 'nin operasyon hazırlığı öncesinde skandal bir çağrıda bulundu. Terör örgütü YPG/PKK'nın 'a karşı kurulan koalisyonun bir parçası olarak gören Fransa, Türkiye'ye terör örgütü DEAŞ karşıtı Koalisyon'un çıkarlarına karşı olabilecek faaliyetlerden kaçınması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, 'ye karşıtı koalisyonun çıkarlarına ters düşecek herhangi bir faaliyette bulunmaması çağrısı yaptı.

Terör örgütü YPG/PKK'yı, terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyonun bir parçası olarak gösteren Fransa, Türkiye'ye terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonun çıkarlarına karşı olabilecek faaliyetlerden kaçınması çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeydoğusunda esir olarak tutulan ve aralarında yabancıların da bulunduğu terör örgütü DEAŞ üyelerinin suçlarını işlediği ülkede yargılanması gerektiği ifadesi yer aldı.

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O VAKİT YOLLADIĞINIZ KÖPEK SÜRÜSÜNÜ GERİ ALIN TEPE TEPE KULLANIN ....

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evet0
hayır0
cevapla 08.10.2019 09:02
&#220;t&#252;c&#252; Ütücü

fransa ve almanya hep türkiye yi aşağılayıcı taraf olmuştur türkiye büyümesin onlara el açsın isterler.

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evet1
hayır0
cevapla 07.10.2019 23:04
salim salim

hepsini yok edeceğiz. istiyorsan sen de onlara yardıma gel. FRANSAYA DA BİR KAÇ LEŞ GÖNDERELİM.

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evet1
hayır2
cevapla 07.10.2019 22:26
Vatandaş Vatandaş

Allahım sen fransadakı sarı yeleklilere guc ver..Fransayı bastan başa perişan etsınler kı macron basını kaldıramasın..

Aynı Görüşte misiniz?
evet17
hayır1
cevapla 07.10.2019 19:41
vatandaş vatandaş

Amin

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evet0
hayır0
cevapla 08.10.2019 00:27
aosman aosman

DEAŞ lılar toplanıp Fıransaya gönderilecek. O zaman ciyaklama sesleri nerden gelir hep birlikte dinleriz.

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evet11
hayır0
cevapla 07.10.2019 18:45
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