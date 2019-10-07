Fransa'dan Türkiye'ye skandal çağrı

Fransa, Türkiye'nin operasyon hazırlığı öncesinde skandal bir çağrıda bulundu. Terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ'a karşı kurulan koalisyonun bir parçası olarak gören Fransa, Türkiye'ye terör örgütü DEAŞ karşıtı Koalisyon'un çıkarlarına karşı olabilecek faaliyetlerden kaçınması çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye DEAŞ karşıtı koalisyonun çıkarlarına ters düşecek herhangi bir faaliyette bulunmaması çağrısı yaptı.

Terör örgütü YPG/PKK'yı, terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyonun bir parçası olarak gösteren Fransa, Türkiye'ye terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonun çıkarlarına karşı olabilecek faaliyetlerden kaçınması çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeydoğusunda esir olarak tutulan ve aralarında yabancıların da bulunduğu terör örgütü DEAŞ üyelerinin suçlarını işlediği ülkede yargılanması gerektiği ifadesi yer aldı.