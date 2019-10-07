Fransa'dan Türkiye'ye skandal çağrı
Fransa, Türkiye'nin operasyon hazırlığı öncesinde skandal bir çağrıda bulundu. Terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ'a karşı kurulan koalisyonun bir parçası olarak gören Fransa, Türkiye'ye terör örgütü DEAŞ karşıtı Koalisyon'un çıkarlarına karşı olabilecek faaliyetlerden kaçınması çağrısında bulundu.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye DEAŞ karşıtı koalisyonun çıkarlarına ters düşecek herhangi bir faaliyette bulunmaması çağrısı yaptı.
Terör örgütü YPG/PKK'yı, terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyonun bir parçası olarak gösteren Fransa, Türkiye'ye terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonun çıkarlarına karşı olabilecek faaliyetlerden kaçınması çağrısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeydoğusunda esir olarak tutulan ve aralarında yabancıların da bulunduğu terör örgütü DEAŞ üyelerinin suçlarını işlediği ülkede yargılanması gerektiği ifadesi yer aldı.
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O VAKİT YOLLADIĞINIZ KÖPEK SÜRÜSÜNÜ GERİ ALIN TEPE TEPE KULLANIN ....cevapla 08.10.2019 09:02
fransa ve almanya hep türkiye yi aşağılayıcı taraf olmuştur türkiye büyümesin onlara el açsın isterler.cevapla 07.10.2019 23:04
hepsini yok edeceğiz. istiyorsan sen de onlara yardıma gel. FRANSAYA DA BİR KAÇ LEŞ GÖNDERELİM.cevapla 07.10.2019 22:26
Allahım sen fransadakı sarı yeleklilere guc ver..Fransayı bastan başa perişan etsınler kı macron basını kaldıramasın..cevapla 07.10.2019 19:41
DEAŞ lılar toplanıp Fıransaya gönderilecek. O zaman ciyaklama sesleri nerden gelir hep birlikte dinleriz.cevapla 07.10.2019 18:45
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