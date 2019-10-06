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ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.10.2019 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ MASLAHATGÜZARI DIŞİ��LERİ BAKANLIĞI’NA ÇAĞRILDI

Son dakika haberi: ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı ’na çağrılarak sosyal medyada "Devlet Bahçeli" paylaşımı hakkında açık ve net izahat istendi.

'nca ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından, FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın 'Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı' paylaşımının beğenilmesiyle ilgili ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrıldığı açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı (büyükelçi şehir dışında olduğundan) bakanlığımıza çağrılarak, büyükelçiliğin dünkü sosyal medya paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunulması istenmiştir" denildi.

Son dakika: ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı SON DAKİKA: ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ MASLAHATGÜZARI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NA ÇAĞRILDI

ABD BÜYÜKELÇİLİK HESABI, FETÖ'CÜ BABAHAN'IN TWEETİNİ BEĞENMİŞTİ

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı, firari FETÖ'cü Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli'yle ilgili attığı skandal tweeti beğendi.

FETÖ'cü Ergun Babahan, skandal paylaşımında ''Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı'' dedi.

MHP'den ABD Büyükelçiliği hesabından yapılan skandal Devlet Bahçeli paylaşımına sert tepki MHP'DEN ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ HESABINDAN YAPILAN SKANDAL DEVLET BAHÇELİ PAYLAŞIMINA SERT TEPKİ
ABD büyükelçilik hesabından skandal! FETÖ'cü firari Ergun Babahan'ın tweetini beğendiler ABD BÜYÜKELÇİLİK HESABINDAN SKANDAL! FETÖ'CÜ FİRARİ ERGUN BABAHAN'IN TWEETİNİ BEĞENDİLER

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