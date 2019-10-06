ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Son dakika haberi: ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak sosyal medyada "Devlet Bahçeli" paylaşımı hakkında açık ve net izahat istendi.
Dışişleri Bakanlığı'nca ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından, FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın 'Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı' paylaşımının beğenilmesiyle ilgili ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrıldığı açıklandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı (büyükelçi şehir dışında olduğundan) bakanlığımıza çağrılarak, büyükelçiliğin dünkü sosyal medya paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunulması istenmiştir" denildi.
ABD BÜYÜKELÇİLİK HESABI, FETÖ'CÜ BABAHAN'IN TWEETİNİ BEĞENMİŞTİ
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı, firari FETÖ'cü Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli'yle ilgili attığı skandal tweeti beğendi.
FETÖ'cü Ergun Babahan, skandal paylaşımında ''Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı'' dedi.
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