Son dakika: Tunceli'de 2 terörist öldürüldü
Giriş Tarihi: 05.10.2019 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tunceli-Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.
İçişleri Bakanlığından, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca düzenlenen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca ortak operasyon düzenlendi.
Operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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