05 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Tunceli'de 2 terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.10.2019 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019
TUNCELİ'DE 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tunceli-Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca düzenlenen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

ABD'den YPG/PKK sahasına bir haftada 300 TIR'lık sevkiyat ABD'DEN YPG/PKK SAHASINA BİR HAFTADA 300 TIR'LIK SEVKİYAT
Türk vatandaşlığından çıkan PKK sevicisi Zuhal Demir, Belçika'da Adalet Bakanı oldu TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKAN PKK SEVİCİSİ ZUHAL DEMİR, BELÇİKA'DA ADALET BAKANI OLDU
A Haber Fırat'ın doğusunu görüntüledi! İşte PKK/PYD’li teröristlerin kirli oyunu! A HABER FIRAT'IN DOĞUSUNU GÖRÜNTÜLEDİ! İŞTE PKK/PYD’Lİ TERÖRİSTLERİN KİRLİ OYUNU!
CHP'li Gürsel Tekin PKK kanalına çıktı ve Türkiye'yi eleştirdi CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN PKK KANALINA ÇIKTI VE TÜRKİYE'Yİ ELEŞTİRDİ
Son dakika: Kandil'de PKK hedefleri vuruldu SON DAKİKA: KANDİL'DE PKK HEDEFLERİ VURULDU
PKK/PYD'li teröristlerin sınır hattında yeni planı PKK/PYD'Lİ TERÖRİSTLERİN SINIR HATTINDA YENİ PLANI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN