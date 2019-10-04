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Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Polis Akademisi Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Bakanlığına ilişkin atama kararları 'de yayımlandı. Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. atandı.

Polis Akademisi Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Bakanlığına ilişkin atama kararları 'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. atandı.

Söz konusu atama 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Bu arada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları İlker Karakaş, Derya Topuksak, Elif Türk Güneş, Furkan Yılmaz, Gökhan Akyol, Gökhan Kıraç, Muammer Akın, Mustafa Orkun Çelik, Nefiset Akkaya, Recep Güner, Rıza Harun Özer, Umut Akın ve Yaşar Ertan'ın atamaları gerçekleştirildi.

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