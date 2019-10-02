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Irak'ta gösteriler büyüyor! İnternet erişimi durduruldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
IRAK'TA GÖSTERİLER BÜYÜYOR! SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM DURDURULDU

'ın başkenti 'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi. Irak hükümeti gösteriler büyüdüğünde ilk iş olarak sosyal medyaya erişimi durdurmuştu.

'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi sorunlara çözüm getirilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler ikinci gününde devam ederken sosyal medyaya erişim engeli geldi.

Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve gibi mecralarına erişimi engelledi.



İNTERNET ERİŞİMİ DE KESİLDİ

Irak'ın başkenti 'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi.

TÜM BİRİMLER ALARMA GEÇİRİLDİ

Irak Savunma Bakanlığı hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler ağırlıklı olarak başkent Bağdat ve güney bölgelerinde sürüyor. Güvenlik güçleri de göstericilere zaman zaman gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde bugün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Dün de başkent Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda kan aktı! 3 kişi öldü 200 kişi yaralı |Video IRAK'TA HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLARDA KAN AKTI! 3 KİŞİ ÖLDÜ 200 KİŞİ YARALI |VİDEO

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