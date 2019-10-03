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Hatay'dan kahreden haber!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
HATAY'DAN KAHREDEN HABER!

Son dakika haberi...'nden yapılan açıklamada, Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 askerin şehit olduğu belirtildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu iki uzman çavuş şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç, Belen-Amanos Dağları bölgesinde devrildi.

Kazada yaralanan 7 asker, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan iki uzman çavuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hatay'da askeri araç devrildi | Video HATAY'DA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ | VİDEO

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