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03.10.2019
Son dakika: Hatay'dan acı haber! Askeri araç devrilmişti |Video
Son dakika haberi...Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 askerin şehit olduğu belirtildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu iki uzman çavuş şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç, Belen-Amanos Dağları bölgesinde devrildi.
Kazada yaralanan 7 asker, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan iki uzman çavuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi
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