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Cezaevindeki FETÖ'cü hainlerin 'ajan' testi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
CEZAEVİNDEKİ FETÖ'CÜ HAİNLERİN 'AJAN' TESTİ

Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin cezaevine girdikten sonra birbirlerini test ettikleri belirlendi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan soruşturmalarda tutuklanarak cezaevine giren üyelerinin, koğuş ve yaşam alanlarında birbirlerinin olduğunu düşünerek uzun süre iletişim kurmadıkları ortaya çıktı.

Örgütün cezaevlerinde farklı bir strateji izlediği, yeni tutuklananlara ilk aşamada muamelesi yaparak dışladığı tespit edildi. Örgütün üst seviye mensuplarının, cezaevine yeni giren 'cü tutuklulara ajan testi yaptığı, testi geçenleri aralarına kabul ettiği belirlendi. DHA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre, FETÖ'nün itirafçı sayısını daha fazla yükseltmemek, cezaevlerindeki mensuplarına moral vermek için çabaladığı ancak buna rağmen cezaevlerinde çözülmelerin arttığı, çok sayıda itirafçı başvurusu yapıldığı bildirildi.

HAREKET ALANLARI YURTDIŞI

Güvenlik kaynakları, soruşturmaların, örgütün 'den yurtdışına kaçmaya çalışan üyeleri ile kripto diye adlandırılan mensuplarının üzerine yoğunlaştığını belirtirken, terör örgütünün maddi kaynaklarını ve etkinlik alanlarını ise başta Avrupa, Balkanlar ve Afrika ülkelerine taşıdığı değerlendirmesi yaptı. Terör örgütünün ABD ve Avrupa'da Türkiye aleyhine manipülasyon ve propagandayı sürdürdüğünü ifade eden güvenlik kaynakları, ülke içinde örgütlenme ve faaliyet yürütme kabiliyetini kaybettiğini dile getirdi.

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KURYELİ HABERLEŞME

Örgütle ilgili çok sayıda adli soruşturma, polis ve jandarma operasyonu hazırlığı olduğunu belirten güvenlik kaynakları, operasyonların planlandığını ve sıraya alındığını söyledi. Yakalanan örgüt üyelerinden önemli kısmının itirafçı olmak istediğini belirten güvenlik kaynakları, örgütle ilgili isim, adres, örgüt bağlantıları gibi somut ve yeni bilgiler verebilenlerin itirafçı olarak kabul edildiğini vurguladı. Güvenlik kaynakları, örgütün, ankesörlü telefon hatlarını uzun zamandır kullandığını, özellikle kripto olarak eğitilen ve yerleştirilen üyelerinin hiçbirinde ByLock, , okul, dershane gibi bağlantılar bırakılmadığını, buna rağmen gizlendiğini düşünen birçok örgüt üyesinin izleme ve takip altında olduğuna dikkat çekti. Güvenlik kaynakları ayrıca, FETÖ'cü teröristlerin yakalanmamak için kuryeli haberleşme yöntemini kullandıklarını, haberleşme için şehir dışı yolculuk bile yaptıklarını; dikkat çekmemek için , kafe ve restoranlar kullandıklarını ifade etti.

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Allah gerçek paralelcilerin şerrinden Ümmeti korusun!!!

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cevapla 03.10.2019 13:54
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