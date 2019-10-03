Cezaevindeki FETÖ'cü hainlerin 'ajan' testi
Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin cezaevine girdikten sonra birbirlerini test ettikleri belirlendi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan soruşturmalarda tutuklanarak cezaevine giren FETÖ üyelerinin, koğuş ve yaşam alanlarında birbirlerinin ajan olduğunu düşünerek uzun süre iletişim kurmadıkları ortaya çıktı.
Örgütün cezaevlerinde farklı bir strateji izlediği, yeni tutuklananlara ilk aşamada ajan muamelesi yaparak dışladığı tespit edildi. Örgütün üst seviye mensuplarının, cezaevine yeni giren FETÖ'cü tutuklulara ajan testi yaptığı, testi geçenleri aralarına kabul ettiği belirlendi. DHA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre, FETÖ'nün itirafçı sayısını daha fazla yükseltmemek, cezaevlerindeki mensuplarına moral vermek için çabaladığı ancak buna rağmen cezaevlerinde çözülmelerin arttığı, çok sayıda itirafçı başvurusu yapıldığı bildirildi.
HAREKET ALANLARI YURTDIŞI
Güvenlik kaynakları, soruşturmaların, örgütün Türkiye'den yurtdışına kaçmaya çalışan üyeleri ile kripto diye adlandırılan mensuplarının üzerine yoğunlaştığını belirtirken, terör örgütünün maddi kaynaklarını ve etkinlik alanlarını ise başta Avrupa, Balkanlar ve Afrika ülkelerine taşıdığı değerlendirmesi yaptı. Terör örgütünün ABD ve Avrupa'da Türkiye aleyhine manipülasyon ve propagandayı sürdürdüğünü ifade eden güvenlik kaynakları, ülke içinde örgütlenme ve faaliyet yürütme kabiliyetini kaybettiğini dile getirdi.
KURYELİ HABERLEŞME
Örgütle ilgili çok sayıda adli soruşturma, polis ve jandarma operasyonu hazırlığı olduğunu belirten güvenlik kaynakları, operasyonların planlandığını ve sıraya alındığını söyledi. Yakalanan örgüt üyelerinden önemli kısmının itirafçı olmak istediğini belirten güvenlik kaynakları, örgütle ilgili isim, adres, örgüt bağlantıları gibi somut ve yeni bilgiler verebilenlerin itirafçı olarak kabul edildiğini vurguladı. Güvenlik kaynakları, örgütün, ankesörlü telefon hatlarını uzun zamandır kullandığını, özellikle kripto olarak eğitilen ve yerleştirilen üyelerinin hiçbirinde ByLock, Bank Asya, okul, dershane gibi bağlantılar bırakılmadığını, buna rağmen gizlendiğini düşünen birçok örgüt üyesinin izleme ve takip altında olduğuna dikkat çekti. Güvenlik kaynakları ayrıca, FETÖ'cü teröristlerin yakalanmamak için kuryeli haberleşme yöntemini kullandıklarını, haberleşme için şehir dışı yolculuk bile yaptıklarını; dikkat çekmemek için AVM, kafe ve restoranlar kullandıklarını ifade etti.
kalan karakter 1000
Allah gerçek paralelcilerin şerrinden Ümmeti korusun!!!cevapla 03.10.2019 13:54
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Ve karar çıktı! Facebook'a dev ceza!
- İstanbul isyanda! Bu sefer Zincirlikuyu...
- CHP'li belediyeler uyarıldı! Beton rantına son
- NATO savaş gemileri Çanakkale Boğazı'nda...
- Sınır hattında askerden dikkat çeken mesaj | Video
- Komşuda sular durulmuyor! Sokağa çıkma yasağı
- Bakan duyurdu! Erdoğan'ın emri bekleniyor
- Ekrem Ertuğrul hakkında karar verildi!
- Başkan Erdoğan'dan Tarık Ünlüoğlu'nun ailesine taziye telefonu
- Hatay'da askeri araç devrildi
- Adana'da bir kişi evinin balkonunda otururken silahlı saldırıya uğradı
- KYK borcu son dakika: KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borç affı için gözler TBMM’de!
- 2019 Miss Turkey birincisi kim oldu? Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında?
- 2019 Etnospor festivali nerede? Etnospor nedir?
- 2020 yılı resmi tatiller: 2020’de toplam kaç gün resmi tatil var?
- 29 Ekim 4 gün tatil olacak mı? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
- Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm yayınlandı
- KYK burs başvurusu ne zaman? Geri ödemesiz KYK burs başvuru tarihleri! KYK burs ücreti ne kadar olacak?
- Cemal Kaşıkçı kimdir? Cemal Kaşıkçı cinayeti nasıl oldu?
- Beşiktaş Wolverhampton maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
- Alisa Nasya kimdir? Mehmet Ali Erbil sevgilisi Alisa Nasya kimdir, kaç yaşında, nereli?
- EYT için 3 farklı yöntem! EYT son dakika çıktı mı? 2 Ekim EYT son durum nedir?