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TÜİK 20 uzman yardımcısı alacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2019
TÜİK 20 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

() Başkanlığı, merkez teşkilatı birimlerinde edilmek üzere . Şartları sağlayan adaylar, kurumun şahsen veya posta ile başvuru yapabilecek.

() Başkanlığı, merkez teşkilatı birimlerinde edilmek üzere .

'de yayımlanan ilana göre, TÜİK Uzmanı olarak yetiştirilecek adaylarda iktisat, ekonometri, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği ile harita mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranacak.

Şartları sağlayan adaylar, kurumun şahsen veya posta ile başvuru yapabilecek.

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