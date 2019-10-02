Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu alacaklarında gecikme zammı yüzde 2.0 olacak
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı'nda, kamu alacaklarının tahsilinde gecikme zammı yüzde 2.0 olarak belirlendi.Kamu alacaklarının tahsilinde gecikme zammı yüzde 2.0 olarak belirlendi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2.0 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanun'un mezkür maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.
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