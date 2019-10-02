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Pençe-3 Harekatı'nda PKK'ya darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
PENÇE-3 HAREKATI'NDA PKK'YA DARBE

Son dakika haberi haberi... Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında haftanın bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, 'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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