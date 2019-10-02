Pençe-3 Harekatı'nda PKK'ya darbe
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
Son dakika haberi haberi... Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında haftanın bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Erdoğan: Kendi yolumuzu açarız!
- TÜİK 20 uzman yardımcısı alacak
- Bahçeli’nin sağlık durumunda son durum...
- İmamoğlu bu kez de Paris'te ortaya çıktı!
- Beşiktaş'ta korkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu
- Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
- TBMM'deki açılış resepsiyonundan renkli kareler
- Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!
- Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu alacaklarında...
- AFAD'dan toplanma alanı açıklaması
Daha Fazla Gör
- Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni ayrıntı! Tandırı rezidans çalışanı yaktı
- Ek hesap faizleri düştü!
- Polis teşkilatında yeni dönem!
- Hasara 215 bin TL
- Başkan Erdoğan: Kendi yolumuzu açarız!
- Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunda son durum ne?
- Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu alacaklarında gecikme zammı yüzde 2.0 olacak
- Merkel: Umuyorum ki ABD ile Çin bir uzlaşmaya varır
- Husiler'den Suudi Arabistan'a bir şok daha: Koalisyon güçlerinden en az 200 kişi öldürüldü
- Ekrem İmamoğlu bu kez de Paris'te ortaya çıktı!
- Suudi Arabistan, İran'la diyalog için şartlarını sundu
- Tartıştığı eşini falçata ile öldürdü, 2 gün sonra teslim oldu