Son dakika: MHP'den "Devlet Bahçeli" açıklaması: Sağlık durumuna ilişkin yapılan haberler...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili sosyal medyada paylaşılan haberlerden sonra, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'dan bir açıklama geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili sosyal medyada paylaşılan haberlerden sonra, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'dan bir açıklama geldi.
Twitter hesabından açıklama yapan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün akşam saatlerinden beri İnternet ortamındaki bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna dair asılsız bir iddia dolaştırılmaktadır.
Kemal Özkiraz isimli bir müptezelin odağında olduğu anlaşılan spekülasyon ve kaos amaçlı bu tür uydurma haberlere itibar edilmemelidir. Camiamızda infial yaratmak, fitne ateşini harlamak için ortaya atılmış olan bu maksatlı iddia, alçakça üretilmiş bir yalandan ibarettir.
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye'se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir."
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