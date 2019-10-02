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Son dakika: MHP'den "Devlet Bahçeli" açıklaması: Sağlık durumuna ilişkin yapılan haberler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
SON DAKİKA: MHP'DEN DEVLET BAHÇELİ AÇIKLAMASI: SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN YAPILAN HABERLER...

Genel Başkanı 'nin sağlık durumu ile ilgili sosyal medyada paylaşılan haberlerden sonra, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'dan bir açıklama geldi.

Genel Başkanı 'nin sağlık durumu ile ilgili sosyal medyada paylaşılan haberlerden sonra, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'dan bir açıklama geldi.
Twitter hesabından açıklama yapan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün akşam saatlerinden beri İnternet ortamındaki bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna dair asılsız bir iddia dolaştırılmaktadır.

Kemal Özkiraz isimli bir müptezelin odağında olduğu anlaşılan spekülasyon ve kaos amaçlı bu tür uydurma haberlere itibar edilmemelidir. Camiamızda infial yaratmak, fitne ateşini harlamak için ortaya atılmış olan bu maksatlı iddia, alçakça üretilmiş bir yalandan ibarettir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye'se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir."

Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunda son durum ne? DEVLET BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMUNDA SON DURUM NE?
MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama MHP'DEN DEVLET BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

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