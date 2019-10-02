Eskişehir'de 2 terörist öldürüldü, İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
Eskişehir'de bir evde kaldıkları tespit edilen teröristler öldürüldü. Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyon hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tesadüf değil tam bir istihbarat başarısı" dedi.
İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu Eskişehir'de öldürülen 2 teröriste yönelik yapılan operasyon hakkında konuştu. Bakan Soylu, "Eskişehir'de 2 teröristin yakalanması tesadüf değildi. Tam bir istihbarat başarısıdır" ifadelerini kullandı.
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