Van'da terör operasyonunda yaşam malzemesi ele geçirildi
Van'ın Başkale ile Gürpınar ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.
Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarda, çok sayıda yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.
OPERASYON YAPILDI
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinin Yüksek Mahallesi ile Gürpınar ilçesine bağlı Topsakal Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran- Şehit Güvenlik Korucusu Cemil Çoban' ile 'Kıran-Şehit Güvenlik Korucusu Muzaffer Kazgan' operasyonu düzenledi.
İMHA EDİLDİ
Operasyonlarda, tespit edilen sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, sığınak yerinde uzman ekiplerce imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.
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