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Van'da terör operasyonunda yaşam malzemesi ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2019
OPERASYONLAR SÜRÜYOR! HEPSİ İMHA EDİLDİ

Van'ın Başkale ile Gürpınar ilçeleri kırsalında terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.

Van'da terör örgütü 'ya yönelik devam eden operasyonlarda, çok sayıda yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.

OPERASYON YAPILDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinin Yüksek Mahallesi ile Gürpınar ilçesine bağlı Topsakal Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran- Şehit Cemil Çoban' ile 'Kıran-Şehit Güvenlik Korucusu Muzaffer Kazgan' operasyonu düzenledi.

İMHA EDİLDİ

Operasyonlarda, tespit edilen sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, sığınak yerinde uzman ekiplerce imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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