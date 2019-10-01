Son dakika: Şırnak'ta 2 terörist öldürüldü
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cudi Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
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