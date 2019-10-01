Başkan Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Resepsiyonu'nda 50+1 konusunda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Revize etmemiz ciddiyetle bağdaşmaz" ifadelerini kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Resepsiyonu'na katıldı.

Resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, 50+1'e de açıklık getirdi.

"MİLLETİMİZ CİDDİYET İSTİYOR"

50+1 hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Revize etmemiz ciddiyetle bağdaşmaz. Bu iş parlamentonun işidir. Parlamentoda bu işle ilgilenen muhalefettir. Bu işi sürekli ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Milletimiz ciddiyet istiyor." ifadelerini kullandı.