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Başkan Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 50+1 AÇIKLAMASI

Başkan , 27. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Resepsiyonu'nda 50+1 konusunda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Revize etmemiz ciddiyetle bağdaşmaz" ifadelerini kullandı

Başkan , 27. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Resepsiyonu'na katıldı.

Resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, 50+1'e de açıklık getirdi.

"MİLLETİMİZ CİDDİYET İSTİYOR"

50+1 hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Revize etmemiz ciddiyetle bağdaşmaz. Bu iş parlamentonun işidir. Parlamentoda bu işle ilgilenen muhalefettir. Bu işi sürekli ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Milletimiz ciddiyet istiyor." ifadelerini kullandı.

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