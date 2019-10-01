Başkan Erdoğan'dan 50+1 açıklaması
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Resepsiyonu'nda 50+1 konusunda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Revize etmemiz ciddiyetle bağdaşmaz" ifadelerini kullandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Resepsiyonu'na katıldı.
Resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, 50+1'e de açıklık getirdi.
"MİLLETİMİZ CİDDİYET İSTİYOR"
50+1 hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Revize etmemiz ciddiyetle bağdaşmaz. Bu iş parlamentonun işidir. Parlamentoda bu işle ilgilenen muhalefettir. Bu işi sürekli ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Milletimiz ciddiyet istiyor." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert tepki
- CHP'de bir kriz daha! Canan Kaftancıoğlu o ilçeye kayyum atadı!
- Ekrem İmamoğlu'ndan yandaş Cumhuriyet Gazetesi'ne kıyak!
- Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Resmi Gazete'de yayımlandı! Önemli değişiklik
- Atalay Demirci için istenen ceza belli oldu
- Depremde hasar gören okullara ilişkin açıklama
- Pençe-3 Harekatı'nda PKK'ya darbe
- HDP'li vekilden küstah sözler
- 5,8'lik deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Prof. Dr. Şerif Barış A Haber'e konuştu
Daha Fazla Gör
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. bölüm canlı izle! EDHO izle! | ATV
- Galatasaray PSG maçını veren yabancı kanallar nelerdir? GS PSG maçı izleme yolları!
- Galatasaray PSG maçı radyodan dinle! GS PSG maçı radyo yayını var mı?
- CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport uydu frekansı nedir?
- Galatasaray PSG maçı şifresiz veren kanallar hangileri? GS PSG şifresiz veren kanallar listesi!
- Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist öldürüldü
- Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Başvurular devam ediyor!
- Suat Arslanboğa kimdir? Suat Arslanboğa sözleşmesi neden feshedildi?
- Selahattin Demirtaş'a PKK'nın kalesi Almanya'dan ödül!
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Bir gece ansızın gelebiliriz
- Son dakika: Mustafa Şentop: Tarihin önemli bir kavşak noktasındayız
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan enflasyon, faiz ve döviz kuru açıklaması |Video