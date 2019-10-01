Bakan Akar'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı

Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı konusunda açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölge istediğimiz gibi gitmiyor. Harekat için hazırız bu işin şakası yok" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Resepsiyonu'na katıldı.

Resepsiyonda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Akar, Fırat'ın doğusuna operasyon mesaj�� da verdi.

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"SİLAHLI KUVVETLERİMİZ HER BAKIMDAN HAZIR"

Güvenli bölge tesisi hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, "İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım. Fırat'ın doğusundaki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz her bakımdan hazır." dedi.

"KAPSAMLI ŞEKİLDE KORUYOR"

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis'in batı bölgesinde Türk Hava Sahasını ihlal eden İHA'nın düşürülmesiyle de ilgili açıklama yapan Akar, "Basit bir olay, Hava Kuvvetlerimiz, hava sahamızı son derece güçlü ve kapsamlı şekilde koruyor." ifadelerini kullandı.