Adana'daki terör saldırısının failleri öldürüldü
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adana'da çevik kuvvet polislerinin servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP'li terörist, Eskişehir'de etkisiz hale getirildi. Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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