01 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Adana'daki terör saldırısının failleri öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
ADANA'DAKİ TERÖR SALDIRISININ FAİLLERİ ÖLDÜRÜLDÜ

'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi 'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "'da çevik kuvvet polislerinin servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP'li terörist, 'de etkisiz hale getirildi. Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Terörist, bombalı saldırı öncesi peruk takarak keşif yapmış TERÖRİST, BOMBALI SALDIRI ÖNCESİ PERUK TAKARAK KEŞİF YAPMIŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN