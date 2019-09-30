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Yangın söndürme uçağı Manisa'da test edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI MANİSA'DA TEST EDİLDİ

Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı söndürme uçağı 'nın Soma ilçesinde test edildi. Başkan Erdoğan Rusya ziyareti sırasında Putin ile birlikte yangın söndürme uçağını incelemişti.

Başkan 'ın Rusya gezisinde Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin ile yaptığı anlaşma sonucunda Türkiye'ye getirilen ve su yüzüne paralel olarak durabilen 14 ton su kapasiteli B-200ES amfibi söndürme uçağı ilk testini Soma Sevişler Barajı'nda gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan Rusya gezisinde incelemişti! Türkiye'de test edildi... BAŞKAN ERDOĞAN RUSYA GEZİSİNDE İNCELEMİŞTİ! TÜRKİYE'DE TEST EDİLDİ...

TEST EDİLDİ


Barajdan su alan Rus pilotun idaresindeki uçak aldığı suyu Soma'nın Kozluören Mahallesi ormanlarına bırakarak test etti.

Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü Soma İşletme Şefliği personellerinin de nezaret ettiği test uçuşu başarılı bir şekilde son buldu.

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