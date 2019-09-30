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Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu bildirisi yayımlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
SON DAKİKA: MİLLİ GÜVENLİK KURULU BİLDİRİSİ YAYIMLANDI

Başkan başkanlığındaki toplantısı sona erdi. ​Kritik toplantı sonrası yayımlanan yazılı bildiride, "Güvenli bölge bir an önce hayata geçirilmeli" vurgusu yapıldı. 'da, ABD'nin 'nin kuzeyinde bir oyalama taktiğine gitmesi halinde gerekenin yapılacağı da belirtildi. Açıklamada, "Milli güvenliğin sağlanması için gereken iradeyi ortaya koymakta tereddüt etmeyeceği ifade edilmiştir." denildi.

(), Başkan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.45'te başladı. Kritik toplantı 19.10 sularında sona erdi.

Yaklaşık 3,5 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıldı.

MGK Bildirisi'nde;

* Türkiye'nin 'de Güvenli Bölge'nin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha da güçlendireceği belirtildi.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE GEREKEN İRADEYİ ORTAYA KOYMAKTAN TEREDDÜT EDİLMEYECEK

* Türkiye'nin, insani bir mesele olarak ele aldığı Suriyeli sığınmacıların evlerine bir an önce dönmelerini sağlayacak güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha ileri adımlarla güçlendireceği belirtilmiş; Milli güvenliğin sağlanması için gereken iradeyi ortaya koymakta tereddüt etmeyeceği ifade edilmiştir."

* Milli güvenlik siyaset belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur.

Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu bildirisi yayımlandı SON DAKİKA: MİLLİ GÜVENLİK KURULU BİLDİRİSİ YAYIMLANDI


DOĞU AKDENİZ

* Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve KKTC ile anlaşmalar çerçevesindeki faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

PENÇE OPERASYONLARI

* Pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edilmiştir.



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