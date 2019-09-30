Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu bildirisi yayımlandı
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Kritik toplantı sonrası yayımlanan yazılı bildiride, "Güvenli bölge bir an önce hayata geçirilmeli" vurgusu yapıldı. MGK'da, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bir oyalama taktiğine gitmesi halinde gerekenin yapılacağı da belirtildi. Açıklamada, "Milli güvenliğin sağlanması için gereken iradeyi ortaya koymakta tereddüt etmeyeceği ifade edilmiştir." denildi.Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.45'te başladı. Kritik toplantı 19.10 sularında sona erdi.
Yaklaşık 3,5 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıldı.
MGK Bildirisi'nde;
* Türkiye'nin Suriye'de Güvenli Bölge'nin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha da güçlendireceği belirtildi.
SURİYE'NİN KUZEYİNDE GEREKEN İRADEYİ ORTAYA KOYMAKTAN TEREDDÜT EDİLMEYECEK
* Türkiye'nin, insani bir mesele olarak ele aldığı Suriyeli sığınmacıların evlerine bir an önce dönmelerini sağlayacak güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha ileri adımlarla güçlendireceği belirtilmiş; Milli güvenliğin sağlanması için gereken iradeyi ortaya koymakta tereddüt etmeyeceği ifade edilmiştir."
* Milli güvenlik siyaset belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur.
* Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve KKTC ile anlaşmalar çerçevesindeki faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.
DOĞU AKDENİZ
PENÇE OPERASYONLARI
* Pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edilmiştir.
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