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Son dakika: Zap'ta PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
PKK'LI 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberi... Pençe Harakatı'yla koordineli, 'ın kuzeyindeki bölgesine yönelik hava harekatında 'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Pençe Harakatı'yla koordineli, 'ın kuzeyindeki bölgesine yönelik hava harekatında 'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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