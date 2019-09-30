Son dakika: Zap'ta PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
Son dakika haberi... Pençe Harakatı'yla koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Pençe Harakatı'yla koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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