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AK Parti'den yeni yargı paketiyle ilgili açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
AK PARTİ'DEN YENİ YARGI PAKETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Son dakika haberi: Grup Başkanvekili Mehmet Muş yargı paketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş, "39 maddelik ilk teklifi bugün Meclis’e sunuyoruz" dedi.

Grup Başkanvekili Mehmet Muş yargı paketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Muş, "39 maddelik ilk teklifi bugün Meclis'e sunuyoruz" dedi.

Mehmet Muş'un açıklamaları şu şekilde:

"39 maddeden oluşan ilk teklif bugün verilmiş oluyor. İfade özgürlüğü suçlara Yargıtay yolunu açıyoruz.

İnternette bazı sitelerin kısıtlanması, yasaklanması gibi uygulamalar vardı. Burada sitenin tamamına değil, o içeriğin kısıtlanmasını getiriyoruz.

Uzun tutukluluk sürelerini cezalandırma yöntemi olmaktan çıkarıyoruz.

Hukuk fakültelerinden mezun olanlar hukuk mesleklerine giriş sınavına girecekler, 70 puan almış durumdalar. Hakim savcı olmak isteyenler bu 70'i aldıktan sonra

Kıdemi 15 yılı doldurmuş olan avukatlara yeşil pasaport verilecek.

OHAL'de el konulan pasaportların vatandaşlarımıza iadesi de kanun teklifimizde mevcuttur."

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