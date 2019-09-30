AK Parti'den yeni yargı paketiyle ilgili açıklamalar
Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yargı paketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş, "39 maddelik ilk teklifi bugün Meclis’e sunuyoruz" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yargı paketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Muş, "39 maddelik ilk teklifi bugün Meclis'e sunuyoruz" dedi.
Mehmet Muş'un açıklamaları şu şekilde:
"39 maddeden oluşan ilk teklif bugün verilmiş oluyor. İfade özgürlüğü suçlara Yargıtay yolunu açıyoruz.
İnternette bazı sitelerin kısıtlanması, yasaklanması gibi uygulamalar vardı. Burada sitenin tamamına değil, o içeriğin kısıtlanmasını getiriyoruz.
Uzun tutukluluk sürelerini cezalandırma yöntemi olmaktan çıkarıyoruz.
Hukuk fakültelerinden mezun olanlar hukuk mesleklerine giriş sınavına girecekler, 70 puan almış durumdalar. Hakim savcı olmak isteyenler bu 70'i aldıktan sonra
Kıdemi 15 yılı doldurmuş olan avukatlara yeşil pasaport verilecek.
OHAL'de el konulan pasaportların vatandaşlarımıza iadesi de kanun teklifimizde mevcuttur."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi
- Hava sahamızı ihlal eden İHA kimin?
- CHP teröristleri iyice bağrına bastı!
- 9 ilde FETÖ'ye yeni operasyon
- Elektronik kelepçeli önlemde il sayısı 15'e çıktı
- Bakan Albayrak 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı
- Metrobüs durağında metrelerce kuyruk oluştu
- HDP önünde evlat nöbeti tutan acılı baba: HDP, PKK demektir
- Deprem uzmanı Şükrü Ersoy uyardı: 1 ay daha sürebilir
- PKK'lı teröristler yakalandı! İşte HDP ile bağları...
- Kilis’te Türk hava sahasını ihlal eden İHA'lar F-16’larca düşürüldü! Hava sahamızı ihlal eden İHA kimin?
- Son dakika: Somali’de ABD hava üssü ve bir konvoya bombalı saldırı
- Rifat Hisarcıklıoğlu: YEP'te gerçekçi tedbirler ortaya konulmuş
- THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar'da indirim kampanyası
- Bakan Berat Albayrak’ın “Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız” mesajının anlamı ne? | Video
- Son dakika: Bakan Berat Albayrak’tan "Yeni Ekonomi Programı Lansman Toplantısı"da önemli açıklamalar
- Diyarbakır'da iki PKK'lı terörist yakalandı! Biri HDP il yöneticisi ve biri de HDP milletvekili adayı çıktı!
- İran'dan Çin iddialarına yalanlama
- Başkan Erdoğan Washington Post’a yazdı! Dünyaya flaş Cemal Kaşıkçı mesajı
- 'Diyarbakır anneleri'nden CHP'ye sert tepki: Bizleri görmezden gelenler bu vahşetin ortağıdır
- Adana'da özel harekat polisi servisinin geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının failleri belli oldu
- Otomotivde faiz indirimi kampanyasına Otokar ve BMC de katıldı