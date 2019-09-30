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Sınırda eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
SINIRDA EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER YAKALANDI

yapmak amacıyla ’den 'ye girmeye çalışan 2 PKK/YPG’li bölücü hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " yapmak amacıyla 'den ülkemize girmeye çalışan 2 PKK/YPG'li bölücü hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

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