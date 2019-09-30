Sınırda eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Eylem yapmak amacıyla Suriye’den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 PKK/YPG’li bölücü terörist hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 PKK/YPG'li bölücü terörist hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi." ifadelerine yer verildi.