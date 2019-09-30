Sınırda eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
Eylem yapmak amacıyla Suriye’den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 PKK/YPG’li bölücü terörist hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 PKK/YPG'li bölücü terörist hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi." ifadelerine yer verildi.
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