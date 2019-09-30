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Etkisiz hale getirilen teröristler, askerin şehit olduğu saldırının failiymiş

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2019
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLER, ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ FAİLİYMİŞ

'te etkisiz hale getirilen 5 'lı teröristin, 4 Temmuz'da Eruh kırsalında 'ın şehit edildiği saldırının faili olduğu ortaya çıktı.

ekiplerince dün Pervari ile Eruh ilçeleri arasındaki Akmeşe kırsalında mensubu teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili çalışmalar sürüyor.

Yapılan araştırmada, etkisiz hale getirilen teröristlerin 4 Temmuz'da aynı bölgede gerçekleştirilen "Kurt Kapanı-31 Operasyonu"nda 'ın şehit edildiği saldırının failleri olduğu belirlendi.

SİİRT VALİSİ ATİK'TEN "KANIN YERDE KALMADI" MESAJI
Vali Ali Fuat Atik, sosyal medya hesabından, şehit Baran'ın cenaze töreninde çekilen fotoğrafı paylaştı.

Atik, paylaşımında fotoğrafın yanı sıra "Kanın yerde kalmayacak, namus sözü demiştim. Az önce yaptığımız operasyonda kanın yerde kalmadı. 5 hain etkisiz hale getirildi. Allah sana rahmet eylesin Yasin Baran şehidim." ifadelerini kullandı.

'te 4 Temmuz'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli "Kurt Kapanı-31 Operasyonu" başlatılmış, teröristlerle sağlanan temasta iki asker yaralanmıştı.

Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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