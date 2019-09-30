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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan flaş açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
MUSTAFA AKINCI: EKİM, KASIM AYLARINDA...

Cumhurbaşkanı , "Guterres'ten ekim, kasım aylarında üçlü ya da beşli bir araya gelişlerle ilgili inisiyatif alacağı mesajını aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı , "Guterres'ten Ekim, kasım aylarında üçlü ya da beşli bir araya gelişlerle ilgili inisiyatif alacağı mesajını aldık" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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