KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan flaş açıklamalar
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Guterres'ten ekim, kasım aylarında üçlü ya da beşli bir araya gelişlerle ilgili inisiyatif alacağı mesajını aldık" dedi.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Guterres'ten Ekim, kasım aylarında üçlü ya da beşli bir araya gelişlerle ilgili inisiyatif alacağı mesajını aldık" dedi.
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