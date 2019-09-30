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Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açılış konserine katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN KÜLLİYE'DE AÇILIŞ KONSERİNE KATILDI

Cumhurbaşkanlığı 2019-2020 sezonuna başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senfoni Orkestrasını dinlemek için Külliye'deki gösteriye katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, başkent Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Cumhurbaşkanlığı 'nın gösterisine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2019-2020 sezonunun açılışını yapmış oldu.

Cumhurbaşkanlığı Orkestrası Erdoğan'ı ayakta alkışladı CUMHURBAŞKANLIĞI ORKESTRASI ERDOĞAN'I AYAKTA ALKIŞLADI

Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açılış konserine katıldı BAŞKAN ERDOĞAN CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI'NIN AÇILIŞ KONSERİNE KATILDI

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