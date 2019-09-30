Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açılış konserine katıldı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2019-2020 sezonuna başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senfoni Orkestrasını dinlemek için Külliye'deki gösteriye katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, başkent Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın gösterisine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2019-2020 sezonunun açılışını yapmış oldu.