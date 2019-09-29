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Son dakika: HDP'li Başkan ve 2 yönetici terör operasyonunda gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2019 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019
HDP'Lİ BAŞKAN VE 2 YÖNETİCİ GÖZALTINA ALINDI

Tunceli'deki terör operasyonunda aralarında İl Başkanı Hıdır Çiçek ve 2 parti yöneticisinin de bulunduğu 8 kişi .

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında aralarında İl Başkanı Çiçek ve parti yönetiminden 2 kişinin de olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Çiçek ile 7 şüpheli .

Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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