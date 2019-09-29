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Sınırdaki teröristlerin hareketliliği gözlendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2019 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019
SINIRDAKİ TERÖRİSTLERİN HAREKETLİLİĞİ GÖZLENDİ

ABD'nin tırlarla zırhlı araç ve mühimmat gönderdiği YPG'li teröristlerin sınırdaki hareketliği görüntülendi. 'nin Kamışlı bölgesindeki teröristler, 'in ilçesinden gözlendi.

'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği, 'in ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin hareketliği gözlendi. Gündüz saatlerinde YPG'li teröristlerin kamyonetlerle sınır hattında gezdikleri görüldü.

Teröristleri taşıyan kamyonet, Kamışlı kentinin iç kesimlerine ilerleyerek gözden kayboldu.

PKK/PYD'li teröristlerin sınır hattında yeni planı PKK/PYD'Lİ TERÖRİSTLERİN SINIR HATTINDA YENİ PLANI

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ya bi an önce hareket olsu biz burda iyi deiğilizzzzzzzzzz

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cevapla 29.09.2019 13:48
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