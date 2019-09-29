Sınırdaki teröristlerin hareketliliği gözlendi
Giriş Tarihi: 29.09.2019 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019
ABD'nin tırlarla zırhlı araç ve mühimmat gönderdiği YPG'li teröristlerin sınırdaki hareketliği görüntülendi. Suriye'nin Kamışlı bölgesindeki teröristler, Mardin'in Nusaybin ilçesinden gözlendi.
Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin hareketliği gözlendi. Gündüz saatlerinde YPG'li teröristlerin kamyonetlerle sınır hattında gezdikleri görüldü.
Teröristleri taşıyan kamyonet, Kamışlı kentinin iç kesimlerine ilerleyerek gözden kayboldu.
kalan karakter 1000
b
ya bi an önce hareket olsu biz burda iyi deiğilizzzzzzzzzzcevapla 29.09.2019 13:48
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- "Suriye’deki 26 ABD üssü CHP’yi rahatsız etmiyor mu?"
- Siirt'te hava destekli terör operasyonu
- Acılı anne böyle haykırdı: Fadime'mi benden kopardılar!
- Muğla Marmaris'te deprem
- HDP'li Başkan ve 2 yönetici gözaltına alındı
- Ekrem İmamoğlu algı operasyonu tutmayınca yandaş gazetecileri zavallı ilan etti
- İYİ Parti'de istifa depremi! MHP'ye geçtiler
- İçişleri Bakanlığı duyurdu! Polis olmanın şartları değişiyor...
- Feyzioğlu: Terör örgütünü yürekten lanetlemeyenle...
- HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış
Daha Fazla Gör
- Yazar Mahmut Övür'den CHP'yi köşeye sıkıştıran soru: Suriye’deki 26 ABD üssü CHP’yi rahatsız etmiyor mu?
- İran'dan son dakika açıklaması: Teyakkuza geçiyoruz
- Metin Feyzioğlu: Terör örgütünü yürekten lanetlemeyenle işimiz olmaz
- İçişleri Bakanlığı duyurdu! Polis olmanın şartları değişiyor...
- Teröristlerin ifadeleri ortaya koydu! HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış
- ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor
- Son dakika: Muğla Marmaris'te deprem
- CHP'li belediyeler toplanma alanlarını ranta peşkeş çekmiş!
- İstanbul Fatih'te korkutan yangın
- Son dakika: Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yakın koruması öldürüldü
- Yunan ordusundan asker olmak isteyenlere şoke eden yanıt!
- Son dakika: Meteorolojiden flaş sağanak uyarısı! Rize, Trabzon ve Artvin...