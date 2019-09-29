Son dakika: Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 29.09.2019 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019
Siirt Baykan kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Siirt Baykan kırsalında, İl Komutanlığı JÖH Timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Detaylar gelecek...
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