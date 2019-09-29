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Başkan Erdoğan'dan kritik diplomasi trafiği

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2019
ERDOĞAN'DAN KRİTİK DİPLOMASİ TRAFİĞİ

ABD’de dünyaya ders veren Başkan Erdoğan, Ekim ayında da yoğun bir diplomasi trafiği yönetecek. Sırasıyla Sırbistan, , Japonya ve ’ı ziyaret edecek.

Başkan , BM Genel Kurulu kapsamında gittiği ABD'de dünyaya önemli mesajlar verdi. Batının adaletsizliğini yüzlere vuran Erdoğan, İsrail işgalini de haritayla gösterdi. Dünyaya ders verdi. ABD'de yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, Ekim ayında da mesaisinin önemli bölümünü dış politiya ayıracak. Erdoğan, 7-8 Ekim tarihlerinde Sırbistan'ı ziyaret edecek.
Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma | Video BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BM GENEL KURULU'NDA TARİHİ KONUŞMA | VİDEO

Burada hem ikili görüşme yapacak hem de Türk firması tarafından inşa edilecek Saraybosna-Belgrad Otoyolu'nun temel atma törenine katılacak. Erdoğan, 14-15 Ekim tarihlerinde de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek Türkçe Konuşan Ülkeler Konseyi 7. Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan, 21-23 Ekim tarihlerinde ise Japon İmparatoru Naruhito'nun taç giyme töreninde Türkiye'yi temsil edecek.

Hıncal Uluç'tan Başkan Erdoğan'ın BM'deki konuşmasına övgü: Süper güçlerin de üstünde bir dünya lideri! HINCAL ULUÇ'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'IN BM'DEKİ KONUŞMASINA ÖVGÜ: SÜPER GÜÇLERİN DE ÜSTÜNDE BİR DÜNYA LİDERİ!

Erdoğan, bu ziyaretin ardından da 'a gidecek. BM Genel Kurulu kapsamında Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşen Erdoğan, ayrıca Han ile birlikte iki yan etkinliğe de katılmıştı. Erdoğan, bu etkinliklerde Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir sorununa dikkat çekmişti.

Kaynak: Takvim

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