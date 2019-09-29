Başkan Erdoğan'dan kritik diplomasi trafiği
ABD’de dünyaya ders veren Başkan Erdoğan, Ekim ayında da yoğun bir diplomasi trafiği yönetecek. Sırasıyla Sırbistan, Azerbaycan, Japonya ve Pakistan’ı ziyaret edecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu kapsamında gittiği ABD'de dünyaya önemli mesajlar verdi. Batının adaletsizliğini yüzlere vuran Erdoğan, İsrail işgalini de haritayla gösterdi. Dünyaya ders verdi. ABD'de yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, Ekim ayında da mesaisinin önemli bölümünü dış politiya ayıracak. Erdoğan, 7-8 Ekim tarihlerinde Sırbistan'ı ziyaret edecek.
Burada hem ikili görüşme yapacak hem de Türk firması tarafından inşa edilecek Saraybosna-Belgrad Otoyolu'nun temel atma törenine katılacak. Erdoğan, 14-15 Ekim tarihlerinde de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek Türkçe Konuşan Ülkeler Konseyi 7. Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan, 21-23 Ekim tarihlerinde ise Japon İmparatoru Naruhito'nun taç giyme töreninde Türkiye'yi temsil edecek.
Erdoğan, bu ziyaretin ardından da Pakistan'a gidecek. BM Genel Kurulu kapsamında Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşen Erdoğan, ayrıca Han ile birlikte iki yan etkinliğe de katılmıştı. Erdoğan, bu etkinliklerde Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir sorununa dikkat çekmişti.Kaynak: Takvim
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