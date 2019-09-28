Siirt'te 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 29.09.2019 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019
Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi, bölgede operasyonlar devam ediyor.
Siirt'in Baykan kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.
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