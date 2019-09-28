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Ekrem İmamoğlu'ndan davet sorusuna kaçamak yanıt!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2019
MAĞDUR EDEBİYATI ELİNDE PATLADI KÖŞEYE SIKIŞTI

'li Başkanı , Valiliği İl Afet ve Müdürlüğü'nde Cuma sabahı yapılan Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'na davet edilip edilmediği yönündeki soruya kaçamak cevap verdi. İmamoğlu, "Arkadaşlarım orada şu anda benim. ve diğer arkadaşlarımız orada." ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki Lojistik Destek Merkezi'nde incelemelerde bulundu. "Bu merkeze ilk gezimi yaptığımda çok etkilendim" diyen İmamoğlu, "Değerli merkezin oluşmasında emeği geçen hem belediye başkanlarına, hem o dönemin yöneticilerine teşekkür ediyorum. Burası her gün İBB'nin bir kısım ihtiyaçlarını görüyor. Tüm yemekhanelerimizin ve sosyal tesislerimizin ihtiyaçları buradan sağlanıyor; ama daha ötesinde burası afet anında çok büyük ihtiyaçları karşılayacak olan değerli bir nokta." diye konuştu.

İMAMOĞLU'NA TOPLANTIYA DAVET SORUSU
Açıklamaların ardından bir gazetecinin, " Valiliği'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bu sabah Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı yapıldı, siz bu toplantıya davet aldınız mı?" yönündeki sorusuna İmamoğlu, "Arkadaşlarım orada şu anda benim. ve diğer arkadaşlarımız orada" cevabını verdi.

FOX MUHABİRİ İSTEDİĞİ CEVABI ALAMADI

muhabirinin, "Belediye olarak mı davet edildiniz yoksa size mi geldi davet?" sorusuna İmamoğlu, "Yani bugünkü programda Genel Sekreter Yardımcımız ve arkadaşlarımız orada" yanıtını verdi. Aynı gazetecinin "Size davet geldi mi" şeklinde yinelediği soruya İmamoğlu, "Genel Sekreter Yardımcımız ve arkadaşlarımız orada. Tamam" şeklinde cevapladı.

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